Обласну програму «Дітям Тернопільщини – якісне і безпечне харчування» на 2021–2024 роки затвердили депутати облради на нещодавньому четвертому пленарному засіданні другої сесії.

Розробили її фахівці управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації спільно з комунальною установою «Центр аналітично-методичного та матеріально-технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області». Для реалізації програми в обласному бюджеті передбачили 5 мільйонів 770 тисяч гривень.

«Серед проблем, що потребують невідкладного розв’язання, є невпорядковані приміщення та незадовільний технічний стан мереж водопостачання і водовідведення їдалень, морально і фізично застаріле обладнання харчоблоків, неналежні рівні безпечності й комфортності умов шкільного харчування, постачання в заклади загальної середньої освіти неякісних і фальсифікованих продуктів, води, недостатня обізнаність здобувачів освіти стосовно культури споживання здорової їжі й правильних харчових звичок, їх нераціональне харчування та малорухливий спосіб життя, недостатня компетентність працівників їдалень та педагогічних працівників з необхідності дотримання Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи управління безпечності харчових продуктів (НАССР), затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 № 590 і нового Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205», – йдеться у прийнятому документі.

Відповідно до прийнятої програми мають оновити матеріально-технічну базу їдалень, а саме харчоблоків, закладів інституційного догляду та виховання дітей, а також закупити обладнання для опорних закладів загальної середньої освіти області за рахунок коштів обласного бюджету і бюджетів територіальних громад. В 101-му закладі освіти, де немає гарячого харчування, а наявна тільки буфетна продукція або відсутні приміщення їдалень, повинні організувати надання послуги гарячого харчування. Також необхідно облаштувати 144 їдальні, що діють в пристосованих приміщеннях. У програмах органів місцевого самоврядування повинні передбачити заходи з модернізації, реконструкції, будівництва капітальних ремонтів приміщень їдалень і харчоблоків відповідно до вимог нових Державних будівельних норм України та Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти. В закладах освіти області мають запровадити адаптоване до потреб здобувачів освіти чотиритижневе меню з приготування страв, відповідно до оновленого збірника рецептур страв для харчування дітей шкільного віку в організованих освітніх та оздоровчих закладах, підтриманого дружиною Президента України Оленою Зеленською, Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.