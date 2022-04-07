Школярі, які переселилися до нашого регіону, можуть закінчити навчальний рік у місцевих школах.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Це пов’язано із тим, що багато закладів освіти у південно-східних регіонах зруйновані.

Державна підсумкова атестація цьогоріч не відбуватиметься. У свідоцтві школярів зазначать про звільнення. «Учень з таким свідоцтвом матиме право здавати тестування для вступу у вищий навчальний заклад. Завершення навчального року буде особливим для випускників 9 – 11 класів. Багато закладів освіти зруйновані, тому значна кількість учнів з областей, де ведуться бойові дії, не зможуть отримати поточних оцінок навіть за перший семестр. Рекомендуємо учням 9-11 класів зареєструватися у закладах освіти Тернопільської області. Після цього вони могли б за поточними результатами чи результатами з контрольної роботи отримати оцінку. На основі цього буде сформовано свідоцтво про базову середню загальну освіту», – зазначила Ольга Хома.

Додамо, цьогоріч у свідоцтві про загальну середню освіту може не бути середнього балу, а написано “зараховано”. Це також дасть можливість учням вступати до закладів вищої освіти. Для вступу на платну форму навчання достатньо написати мотиваційного листа.