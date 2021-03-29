Діти зі села Литвинів на Тернопільщині зібрали смаколики для українських захисників. Деякі школярі підготували для військовиків малюнки. Усе це волонтери передадуть у зону бойових дій.

На Тернопільщині збирають допомогу для бійців російсько-української війни навіть діти. Хлопчики й дівчатка приносять солодощі, малюють малюнки та пишуть листи українським воїнам.

“Учні 3 класу Литвинівської ЗОШ І – ІІІ ступенів передали смаколики, малюнки, ангелят, каву, чай та продукти для наших захисників! Дуже дякую діткам. Також дякую батькам та вчителям за виховання та за те, що навчаєте та нагадуєте діткам про те, хто тримає мирне небо над нами та хто захищає наш дім від ворога”, – повідомила волонтерка Христина Феціца.

Додамо, волонтери на Тернопільщині продовжують збирати допомогу для українських воїнів. Пакунки регулярно відправляють у зону бойових дій. Для наших захисників це неабияка підтримка.