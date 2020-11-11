Розслідуючи факт крадіжки банківської картки, про яку заявив житель одного з сіл Збаразького району, у місцевих поліцейських виникли правові претензії не лише до винуватців злочину, а й до їхніх батьків та й самого потерпілого.

Як повідомив начальник Збаразького відділення поліції Віктор Волощук, до них звернувся 31-річний чоловік із заявою про те, що з кишені його куртки невідомі особи викрали банківську картку і в результаті зняли майже п’ять тисяч гривень.

– Встановлюючи обставини злочини, ми з’ясували, що того дня заявник разом з двома неповнолітніми односельцями 14-15 років приходив до сільського магазину-кафе, де брав алкоголь і вгощав ним підлітків. Зі слів очевидців, чоловік також двічі ходив до банкомату знімати готівку і хлопці – разом з ним. Мабуть тоді й підгледіли пін-код картки, – розповів Віктор Волощук.

Від надмірної дози спиртного 31-річний чоловік задрімав на столі в магазині-барі, а неповнолітні, скориставшись цим, витягнули з кишені банківську картку і зняли готівку – майже п’ять тисяч гривень. За крадені гроші найняли таксі і подалися до обласного центру за покупками. Та довго тішитися новими гаджетами не довелося – після заяви потерпілого поліцейські одразу ж встановили причетних до крадіжки школярів.

Неповнолітнім інкриміновано частину 2 статті 185 ККУ – крадіжка. Відповідальність понесуть і батьки підлітків – за невиконання обов’язків щодо виховання дітей – стаття 184 КУпАП. Адміністративний протокол буде складено і щодо 31-річного потерпілого – за доведення неповнолітніх до стану сп’яніння – стаття 180 КУпАП.

Проводиться досудове розслідування.