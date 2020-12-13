Близько трьох тисяч хворих на грип і ГРВІ зареєстрували на Тернопільщині. Понад третина з них – діти шкільного віку. Ситуацію пояснюють високою соціальною активністю школярів.

Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, у грудні хворих на грип і ГРВІ значно побільшало. Це ускладнює епідемічну ситуацію, пов’язану із COVID-19. Втім, за прогнозами обласного лабораторного центру, пік епідемії можливий в січні-лютому.

«Тернопільщина вступила в сезонну епідемію грипу та ГРВІ. Рівні захворюваності наближаються до порогових. Вони складають 94,4%. Найбільш враженою категорією є діти. Вони складають 43% від усіх захворілих. Серед дітей найбільш вражена категорія – це школярі. Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 276,2 випадки на 100 тисяч населення, що становить 94,5% до розрахункового показника визначення початку епідемії (292,2 випадки на 100 тис. населення».

Лікарі наголошують: при перших ознаках хвороби необхідно звертатися за медичною допомогою та не самолікуватися, оскільки це може призвести до ускладнень.