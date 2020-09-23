Український школяр з Тернопільщини став призером престижних міжнародних змагань iCAN.

Юнак є слухачем обласного відділення Малої академії наук України. Лучин Олександр живе в Заліщицькому районі Тернопільської області, пише Znaj.ua.

Він займається в Заліщицькій філії Тернопільського обласного територіального відділення МАН України. Хлопець онлайн представив свій винахід і заробив медаль.

Цього року пандемія китайського вірусу змінила формат проведення змагань iCAN. Вони вперше пройшли онлайн. У 2020 році на змаганнях представили свої винаходи діти і gідлітки з 60 країн.

Метою змагань стоїть створення в Торонто креативного середовища та спеціальної платформи та впровадження в життя культури проведення наукових виставок. Також змагання дають можливість студентам і школярам з усього світу показати свої розробки і винаходи.