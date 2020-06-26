Депутати Тернопільської міської ради затвердили Положення «Про Шкільний громадський бюджет». Він, за сприятливих епідеміологічних умов, у нашому місті буде реалізовуватися уже з 1 вересня.

Як розповідає міський голова Сергій Надал, Шкільний громадський бюджет – це пілотний проєкт, частина Громадського бюджету Тернополя та інструмент громадської участі, що надасть можливість учням покращити навчальний процес та позашкільний час у своїй школі.

«Шкільний громадський бюджет буде реалізовуватися у кожній школі. Відтак, у цьому проєкті зможуть взяти участь учні 7-11 класів, які повинні придумати ідею проєкту, подати проєкт на спеціальну платформу та у подальшому отримати найбільшу кількість підтримки учнів своєї ж школи шляхом голосування, – розповідає міський голова. – Проєкт має бути спрямований на розвиток шкільної громади, покращення навчального закладу та території, впровадження інноваційних проєктів в тематичних сферах, науково-просвітницькі чи соціальні заходи».

До слова, проєкт Шкільний громадський бюджет проводиться в межах коштів бюджету громади, які виділені на реалізацію проєктів загальноміського Громадського бюджету. Сума виділених коштів буде розподілена рівними частинами між навчальними закладами міста, які братимуть участь у проєкті.