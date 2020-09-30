Уже місяць в Тернополі курсують шкільні тролейбуси, які в період карантину здійснюють організоване перевезення учнів до загальноосвітніх закладів міста.
Відповідний громадський транспорт обладнаний табличками «Діти».
Враховуючи прохання працівників закладів освіти, з 1 жовтня графік руху тролейбусів, що здійснюють шкільні рейси, буде змінено.
Оновлений графік відправлень:
Тролейбус №5/6
7:55 «Вул. Київська» – 8:05 «Вул. Лесі Українки» – 8:09 «Вул. Слівенська» – 8:19
«Центральна бібліотека»
Тролейбус 7/2
8:37 «Фарм. фабрика» – 8:50 «Духовний центр»
Тролейбус 8/1
7:42 «Газопровід» – 8:29 «Вул. Морозенка»
Тролейбус 10/8
7:46 «Вул. Київська» – 8:09 «Центр»
Тролейбус 10/3
8:27 «Центр» – 8:46 «Бульвар Симона Петлюри»
Тролейбус 11/3
7:49 «Вул. Лучаківського» – 8:10 «Центр» – 8:34 «Бульвар Симона Петлюри».