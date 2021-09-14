Вибирати шкільну канцелярію вкрай цікаво!

Різнобарвні зошити, олівці, магнітні закладки, ароматні маркери та безліч неймовірних новинок, які хочеться купити всі разом, занурюють в особливу атмосферу. Діти ображаються, коли батьки самі обирають шкільне приладдя, адже дорослі лишають їх задоволення зробити власний вибір та не завжди самі орієнтуються в трендах і купують щось класичне.

Команда інтернет-магазину Панама підготувала корисну добірку підказок для учнів та їхніх батьків, яка допоможе купити якісну продукцію для школи та особистої творчості. Детальніше ознайомитися з асортиментом можна тут – на сторінці ви знайдете новинки, акційні товари кращих канцелярських брендів та щорічні хіти продажу.

Незмінні хіти ­– що користується попитом у школярів щороку?

Зошити з цікавими обкладинками, пенали з наповненням, теки, ластики та гумки, які мають вигляд морозива, пончика-донатса чи стилізовані під фігурку якогось персонажу мультсеріалу – це все вже добре знайома класика, яку можна купувати, орієнтуючись на смак дитини. А ось для вас добірка неочевидних для першочергового списку шкільних приладь, що користуються попитом вже кілька років. Таким речам зрадіє кожен учень : і веселий, поки що безтурботний першокласник, і випускник:

Скетчбук – використовується для малювання, письма, акварелі, акрилу та олівців. Скетчбуки розрізняються форматами, матеріалом, якістю паперу, діти їх цінують за практичність, зручність для швидких нотаток, записів, начерків. Якщо дитина полюбляє робити нотатки маркером, потрібно обирати скетчбук з цупким папером.

Ароматизовані маркери, ручки – подобаються приємним фруктовим ароматом, піднімають настрій. Бренд Scentos випускає якісні товари, які роблять процес малювання цікавішим, яскравішим.

Органайзер робочого місця з підставками, відділеннями для зберігання ножиць, паперу, конвертів, маркерів, олівців, клею, скотчу, скріпок, зажимів тощо. Цікаво виглядають моделі, вироблені з оргскла: вони прозорі і видно все, що знаходиться у відділеннях.

Штампи для малювання тварин, автомобілів, динозаврів (підлітки обирають штампи-смайли для листування, а також із складними візерунками для скрапбукінгу).

Перед святом «Першого дзвоника» зростає попит на мега-набори для малювання, які батьки, бабусі та дідусі купують школярам, щоб привітати їх з початком нового навчального року. Серед переваг таких кейсів – зручна організація інструментів для малювання, заохочення до творчості.

Найкращі новинки сезону 2021/2022

Виробники приготували багато цікавих новинок для учнів. Серед трендів, як і раніше – ручки з об’ємними декоративними фігурками (монстри, принцеси, авто, фрукти, ласощі), гумові пенали, текстові маркери в пастельних тонах і в кольорах кондитерських виробів макарун, олівці із знаками Зодіаку, а також креативні щоденники, блокноти.

Топ новинок сезону:

Набори квадратних скетч-маркерів – техніка швидкісного малюнку зараз в трендах: школярі із задоволенням роблять замальовки, що передають їх настрій, придумують комікси. Чим більше досвід , тим краще малюнок. Можна робити градієнтні та багатошарові картини, малювати портрети, мрії, подорожі.

Ручка «Пиши-стирай» – використовується для письма, коригування документів, видалення непотрібних або помилкових записів. Знадобиться дітям із вразливою психікою – вони зможуть виправляти помилки, написані пастою й не нервувати, тому що виконані вправи будуть виглядати все одно охайно.

Щоденники з об’ємним декором: голографічними наліпками, хутряними помпонами, брелками.

Мотиваційна пробкова дошка ­для кріплення паперових нотаток, афоризмів, календарів, малюнків за допомогою спеціальних кнопок – на ній може бути розклад, власні бажання, творчі роботи, нотатки.

Створіть для своєї дитини позитивну атмосферу перед початком навчання – вибирайте не тільки необхідні речі, а й красиві, стильні, трендові! Можна придбати просто ластик, а можна – набір ластиків-пазлів, стругачку у вигляді яблука, песика, їжака чи зайчика, ракети. Так що рекомендуємо прислухатися до запитів школярів, бо вони точно знають, що їм до вподоби.