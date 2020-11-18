Шістнадцять жінок на Тернопільщині, які виховують п’ять і більше дітей, отримали звання «Мати-героїня». А загалом на Тернопільщині проживає понад тринадцять тисяч багатодітних сімей.

Пані Галина приїхала з Кременецького району. Жінка виховує шістьох дітей. «Виховання дітей – це не завжди просто. Інколи це невдячна і неоцінена справа. Бо діти можуть це десь усвідомити, коли самі стають батьками. Для мене найбільше щастя, щоб вони були щасливими. Стараюся дати все, що можу. Багато чоловік допомагає. Є підтримка і від держави, і за це вдячна. Головне, щоб всі здорові були».

Матерям вручили нагрудні знаки та виплатили допомогу у розмірі двадцять одної тисячі гривень.

Нагадаємо, почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється Президентом України жінкам, які народили та виховали п’ятьох і більше дітей, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей. Цього року в Україні відзначили 678 таких жінок. А з 2005 по 2019 роки почесне звання «Мати-героїня» присвоєно 6670 жителькам Тернопільщини.