Тернопільщина отримала шість з половиною мільйонів гривень на придбання житла родинам пільгових категорій.

Про це повідомив директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Кошти отримає шість сімей. Серед них – особи з інвалідністю, які зазнали травм під час Революції Гідності та російсько-української війни.

«Область отримала 6 мільйонів 485 тисяч гривень для виплати компенсації для придбання житла 6 сім’ям пільгових категорій. Кошти отримає сім’я особи з інвалідністю ІІ групи внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності на суму 1 млн 337 тисяч гривень у Тернопільському районі, три сім’ї осіб з інвалідністю І–ІІ групи внаслідок війни на суму 3 млн. 265 тисяч гривень (м. Тернопіль, Бережанський район, Бучацький район). А також сім’я померлого учасника бойових дій АТО/ООС на суму 594,6 тисяч гривень в Бучацькому районі та сім’я особи з інвалідністю ІІ групи внаслідок війни з числа учасників бойових дій на території інших держав – на суму 1 млн. 41 тисяча гривень у м. Тернопіль», – зазначив Вадим Боярський.

Нагадаємо, претендувати на компенсацію за придбання житла можуть особи, які зазнали поранення під час Революції Гідності, антитерористичної операції, члени їхніх родин, переселенці.

Софія Романська