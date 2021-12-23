Шість людей померли внаслідок переохолодження на Тернопільщині цього року. Про це повідомив речник ДСНС в області Сергій Данілін. 38 жителів краю травмувалися.

Деякі трагічні випадки, пов’язані із переохолодженням, трапляються через перебування у нетверезому стані на вулиці, – зазначає Сергій Данілін. Відтак рятувальники просять дотримуватися основних правил поведінки в умовах низьких температурних показників.

«З початку 2021 року внаслідок переохолодження на Тернопільщині постраждали 44 людини: 38 отримали травми, 6 загинули. Щоб уникнути переохолодження й обмороження, необхідно дотримуватись основних правил поведінки в умовах низьких температур. Переохолодження організму – гіпотермія, це явище характеризується сильним падінням температури тіла, яке спричиняє негативні зміни стану організму. Воно призводить до порушення нормальних процесів обміну речовин і зниження здатності організму поповнювати втрати тепла. Організм може переохолодитися, якщо він втратить набагато більше тепла, ніж виробляє, що відбувається, зазвичай, при тривалому перебуванні людини на холоді. Особливо часто це відбувається при міцних морозах у поєднанні з підвищеною вологістю повітря та сильним вітром. Також небезпека отримати різке переохолодження організму та всі його наслідки, якщо людина провалиться під лід на поверхні, вкритої кригою водойми».

У зоні ризику переохолодження – особи, які багато часу перебували на холоді; люди похилого віку; маленькі діти; особи із захворюванням серця, що викликають порушення кровообігу.