Золоті, срібні та бронзові нагороди виграли юні тернопільські віндсерфінгісти на Чемпіонаті України з вітрильного спорту серед юнаків та дівчат.

Змагання тривали упродовж п’яти днів на Київському водосховищі. Участь у них взяли більше двохсот спортсменів з різних областей України. Всього було представлено п’ять класів яхт. Вихованці тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи із водних видів спорту виступали у класі вітрильних дошок «Techno293».

Тернополяни виступали у двох вікових групах. За перемогу боролися, як дівчата, так і юнаки. Двоє учасниць команди представляли старшу вікову групу. За результатами змагань Єва Золота-Авдеєнко зайняла перше місце. А бронзову медаль виграла Аліна Нижегородова. У старшій віковій категорії серед юнаків другим став Тимур Данієлян, а третім – Олександр Городиський. Серед молодшої вікової категорії тернополяни також виграли дві медалі. Перше місце зайняв Давид Огородник, а наймолодший учасник нашої команди, дванадцятирічнй Ян Іваськів – третє. Тренує юних спортсменів Олексій Нижегородов.

14 вересня розпочався чемпіонат України з вітрильного спорту в олімпійських номерах програми в Маріуполі. Там нашу область представляють старші віндсерфінгісти: Олександр Тугарєв, Мар’ян Воловець, Тігран Данієлян, В’ячеслав Ровецький. Вони вперше виступлять на нових вітродошках олімпійського класу IQ-Foil, які замінили клас RS-X.