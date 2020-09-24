Впродовж шести годин шахраї спілкувалися зі своєю жертвою по телефону. У ході розмови потерпіла втратила більше сорока тисяч гривень.

Про ймовірне шахрайство жителька Тернопільського району повідомила на лінію “102″. Вона розповіла, що близько дев’ятої ранку до неї зателефонував невідомий чоловік і представився працівником служби безпеки банку. Він повідомив, що з її банківської картки хтось намагається зняти гроші і потрібно убезпечити електронний гаманець.

Додзвонювач впродовж шести годин тримав свою жертву на зв’язку і контролював усі її дії. Жінка зняла з кредитної картки 40200 гривень і переказала їх на тринадцять телефонних номерів. Коли телефонна розмова завершилася, а це близько 15:00, вона зрозуміла, що потрапила на гачок аферистів.

Правоохоронці даний факт внесли в ЄРДР згідно статті 190 частина 1 ККУ. Оперативники перевіряють з якого регіону надійшов дзвінок і куди пішли усі гроші.