Шість годин через три: оприлюднили графіки відключення електроенергії у Тернополі

У додатку «е-Тернопіль» для мешканців Тернопільської громади доступні графіки погодинних відключень електричної енергії.

Про це повідомили у міській раді.

Графіки будуть застосовуватися у випадку дефіциту електроенергії. Тобто у разі відсутності потреби у зазначені години вимкнення електропостачання споживачів не будуть застосовуватися, уточнюють у міськраді.

Черговість вимкнення 6 через 3 години або 3 через 6 годин. Тобто, виходячи із погодинного навантаження на енергосистему, енергетики будуть корегувати це навантаження, вмикаючи або вимикаючи певну групу споживачів.

Для того, щоб скористатись графіками, необхідно завантажити додаток «е-Тернопіль» (для iOS та для Android). На головній сторінці обрати розділ «Мапи», з переліку вибрати «Де світло», а далі – «Графіки». Після цього необхідно ввести адресу, за якою бажаєте дізнатись графік відключення світла.

Даний графік розроблено ВАТ «Тернопільобленерго» з метою стабілізації забезпечення електропостачання споживачів та застосовується для дотримання доведених НЕК «Укренерго» лімітів споживання електричної енергії для Тернопільської області з метою збалансування енергосистеми України.