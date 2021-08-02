Надзвичайно цікаві події вчорашнього дня на легкоатлетичних доріжках і у секторі для стрибків у висоту в олімпійському Токіо були доповнені не менш цікавим (з точки зору інтриги) повідомленням на сайтах новин: старший тренер збірної України Андрій Шевченко несподівано оголосив, що йде з посади.

Несподіванка крилася уже в перших рядках посту А.Шевченка в Instagram: “Сьогодні добіг кінця мій контракт з Українською асоціацією футболу”. Одразу ж далі – про “наполегливу роботу, яка довела, що ми здатні грати у сучасний футбол…”, про “вдячність виконкому і президентові УАФ” і т. д.

Про неї, оту наполегливу роботу і її результати – трохи нижче. Спершу ж – про контракт, який “добіг кінця”. В наш час щось приховати нелегко – моментально знайдуться доброзичливі люди, які витягнуть оте “щось” на світ білий і тикнуть тобі цим просто в лице. Отже, майже одразу ж з’явилося нагадування, що ще 7 червня 2020 р. УАФ повідомила про продовження контракту з Шевченком до 31 грудня 2022 р. І не просто формально повідомила, а як підкреслив президент шановної асоціації Андрій Павелко, повідомила “з радістю”. Радість, можна припустити, була взаємною.

Куди ж поділася вона тепер? І яка причина того, що її рівень катастрофічно знизився – до такого ступеню, що тренер, який користувався повною довірою, оголосив про своє самоусунення з посади? За інформацією Sport. ua, причиною такого рішення Шевченка стало фінансове питання. Нібито Шевченку в новому циклі – відборі на ЧС-2022 – УАФ урізала в два рази зарплату. Замість приблизно сімдесяти п’яти тисяч доларів на місяць тренер повинен був отримувати приблизно тридцять тисяч. Це, мовдяв, дуже не сподобалося Андрію Миколайовичу, і він вирішив піти. Версія, що й казати, ймовірна – у нас норовлять обдурити з грішми і оплатою всі і всюди: і солідні банки, і приватні підприємці, і навіть провінційні сайти новин. Однак чомусь в неї слабкувато віриться – скидається на те, що А.Шевченко, побачивши на Євро-2020 результат своїх п’ятирічних трудів і усвідомлюючи, що домашні нічиї з Фінляндією і Казахстаном у березні суттєво зменшують шанси збірної поїхати в листопаді наступного року в Катар (а тут ще й вересневий матч з французами – дуже злими після Євро-2020 – як мовиться, на носі), вирішив здихатися малообіцяючого проекту під назвою “збірна України” і податися… куди? “Мілан”, який він начебто був не проти очолити, наразі не збирається вказувати на двері своєму нинішньому allenatore Стефано Піолі, а на якусь там “Спецію” чи “Віченцу” Шевченко навряд чи погодиться – ну, не дозволить це зробити, як йому щиро здається, статус тренера, який вивів збірну аж у чвертьфінал чемпіонату Європи. Той факт, що гра команди на турнірі здебільшого викликала суміш роздратування і смутку його, очевидно, не бентежить. Однак бентежить багатьох інших, про що свідчать коментарі в соцмережах:

“Зробив подарунки Фінляндії і Казахстану і “звалив” за місяць перед матчем з французами, де програвати не можна. Зробив собі зі збірної невеликий трамплін, а ви тепер розбирайтесь як хочете в тому відборі на ЧС”.

“Не вважав і не вважатиму його тренером!!! Провалив відбір на ЧС, на ЧЄ гра така ж беззуба як і в 2016р. Потрібно гнати не лише Шевченка, але й увесь склад ФФУ на чолі з Павелком і його віце-президентами!!!!!”

“Нічому, як тренер, не навчив. Збірна й далі грає у боязкий футбол, як і раніше. Останній матч (з Англією на Євро-2020 – І.Д.) – це сором”.

Можливо, отакий “глас народу” змусив А.Шевченка прийняти несподіване рішення? А, може, просто набридло це все і потягнуло до родини у комфортний Лондон? Навряд чи йому, як його поетичному однофамільцеві, доведеться плакати перед від’їздом на чужину – вона вже давно стала для нього, типового громадянина світу, рідним домом…