Третій Президент України Віктор Ющенко разом з засновником агенції маркетингових комунікацій BrainTank Євгенієм Миронюком будуть постачати мед українським захисникам.

Продукцію розфасували у стіки, на яких зобразили видатних українських діячів у різних галузях — від культури до політики. Про це Ющенко повідомив у Facebook, передає Діло.

Зокрема, на перших стіках з медом зобразили українського письменника Тараса Шевченка та політика і громадського діяча Степана Бандеру. Під портретом кожного з них вказали їх знамениті цитати.

Тепер творці звернулися до українців за порадою щодо того, кого зобразити на наступних партіях.

“Перша партія меду, а це приблизно 25000 стіків буде передана нашим захисникам найближчим часом. Сьогодні у нації, яка вже є консолідованою та єдиною, я дуже хочу поради, щоб ви запропонували свої варіанти прізвищ Великих Українців для наступної серії. Абсолютно переконаний, що вам є кого порадити!”, — написав Ющенко.

Він розповів, що мед із Шевченком зібрали в Моринцях, “Бандерівський” — в селі Старий Угринів.