Шестирічна дівчинка постраждала у ДТП на Тернопільщині

Повідомлення від лікаря екстреної медичної допомоги надійшло до відділення поліції Бучача 13 жовтня.

До медзакладу після дорожньо-транспортної пригоди з тілесними ушкодженнями потрапила жінка та шестирічна дівчинка.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що жителька Бучацької територіальної громади у селі Ріпинці, керуючи автомобілем “Citroen Berlingo”, не впоралася із керуванням, допустила з’їзд в кювет та зіткнулася із деревом.

Водійку після надання меддопомоги відпустили за місцем проживання, а от малолітню племінницю госпіталізували до травматологічного відділення.