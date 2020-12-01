Шість летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано минулої доби на Тернопільщині.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Померли 68-річний житель Заліщик, 83-річна мешканка села Козівка Тернопільського району, 90-річна жителька Базаринець Збаразького району, 59-річний тернополянин, 55-річна жінка – мешканка обласного центру і 71-річна жителька села Васьківці Шумського району.
Загалом за добу в області зафіксовано 246 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 303 особи.
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