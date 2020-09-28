У суботу, 26 вересня, відбулося засідання Чортківської міської територіальної виборчої комісії, де прийняли рішення про реєстрацію кандидатів на посаду Чортківського міського голови.
Всього документи до ТВК подали шість кандидатів, всі з них допущені до виборчого процесу, пише Терен.
Отож, перелік кандидатів на посаду Чортківського міського голови:
ГУРИН Віктор Михайлович, партія «Слуга народу»;
ШМАТЬКО Володимир Петрович, партія «Сила людей»;
ТИМОФІЙ Роман Мирославович, партія «Європейська солідарність»;
ПЕТЛЬОВАНИЙ Анатолій Володимирович, партія «Голос»;
МІЗЕРОТА Ярослав Орестович, партія «Свобода»;
САДОВСЬКИЙ Микола Дмитрович, самовисуванець.