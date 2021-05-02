Христос воскрес! Воістину воскрес!

Вітаємо один одного цими словами у ці святкові дні, щоб ділитися радістю, яка у нас на серці. Ця радість народжена Воскреслим з гробу Христом. Те, що називаємо смертю, є лише переходом до нового життя. Сьогодні сама смерть є мертва, переможена. Життя перемогло і триває. «Де твоє, смерте, жало? Де твоя, аде, перемога? Воскрес Христос – ти звалений (…) Воскрес Христос – і життя вільно пливе» (Зі слова Св. Івана Золотоуста на Пасху).

Цю правду про життя вічне, яке відкрите для кожного сьогодні, проголошуємо світові. Христос запевняє її істинність своїм воскресінням та своєю перемогою над смертю. Правда про Воскресіння Христове є засадничою основою віри кожного християнина. Не було б християнства без Воскресіння. Якщо б Христос не воскрес, то даремною була б наша віра та порожньою була б наша проповідь. «Але Христос таки справді воскрес із мертвих, як перший із тих, що померли» (1Кор. 15,20) – проголошує нам Святий апостол Павло. Уся християнська віра, усе навчання Церкви виростають із цієї найбільшої правди про порожній гріб Христа у Великодній ранок.

Воскресіння Христа не було поворотом до земного життя, як це було у випадку вчинених ним воскресінь: дочки Яіра, юнака з міста Наїн чи Лазаря. Ті особи були повернені ним лише до земного життя. Це були лише праобрази того, що Ісус має владу і над смертю. Воскресіння Ісуса є істотно іншим. У своєму воскреслому тілі Христос переходить зі стану смерті до іншого життя – «життя вічного», в якому вже немає місця для смерті, бо вона переможена Ним остаточно.

Воскреслий Господь об’явився учням із слідами своїх терпінь. Він є тим самим, що терпів за нас. Немає воскресіння без терпіння, розп’яття та смерті. Святий апостол Петро, коли пригадує своє пасхальне пережиття у домі Корнелія, каже: «…його вони, повісивши на дереві, убили. Того Бог на третій день воскресив і дав йому з’явитись, не всьому народові, але вибраним Богом свідкам, нам, що з ним їли і пили після того, як Він воскрес із мертвих» (Ді 10, 39-41). Воскресіння Христове також стверджує ту правду, що у Божому плані наші терпіння завжди обмежені часом. Життя вічне, до якого Бог нас покликав у Ісусі, є вільним від терпіння. Тому Воскреслий Христос є нашою радістю і надією.

Коли Воскреслий з’являється своїм учням, то намагається усунути їхню тривогу, заспокоїти та потішити їх, забрати усі їхні скорботи. Тому його першими словами завжди є «Мир вам!». (Ів, 20,19). Щиро бажаю, аби ці Великодні свята принесли нашому українському народу спокій та мир. Аби для всіх нас довга ніч тривоги змінилася ранком миру, як триденне перебування Христа у темноті смерті змінилося світлом воскресіння, світлом життя.

Дорогі брати і сестри! Воскреслий Господь – то правда, яку Церква проголошує сьогодні усьому світу. У ній – джерело нашої надії. Можемо жити як люди вільні та повні надії, що думають про небесне, а не лише про земне. Вітаю усі наші українські родини, дітей та особливо літніх людей. Нехай великодня радість скріпить вас, зруйнує тривогу та зігріє ваші серця. Особливу вдячність хочу висловити лікарям та працівникам медичної сфери, які наражені на найбільші небезпеки. Ділюся пасхальною радістю з нашими військовими, що оберігають мир в Україні, та їхніми родинами. Молюся, щоби Воскреслий Господь беріг усіх вас та приніс Україні мир. Нехай Бог, що воскресив із мертвих свого Сина переведе усіх нас через сьогоднішні випробування до вічного життя, де немає ані смерті, ані терпіння. «Воскресіння день! Просвітімся торжеством, і одні одних обнімімо». (Стихира Пасхи)

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Василій Семенюк, Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський