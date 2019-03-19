З переламаним черепом після сварки з невідомим до лікарні потрапив житель одного із сіл Теребовлянського району. Травми чоловік, 1956 року народження, отримав дерев’яною палицею від сокири.

За попередньою інформацією, конфлікт виник через дружини товариша. До жінки приїхав близький товариш із сусіднього села, 1994 року народження. Про це дізнався її чоловік. Останній разом із сусідом в цей час розпивав спиртні напої. Дует вирішив розібратися з непроханим гостем. Вони перестріли чоловіка на вулиці і почали з’ясовувати стосунки. В результаті – молодший суперник кілька разів вдарив палицею одного із співрозмовників і на цьому конфлікт припинився. Проте за деякий час потерпілому стало погано і він втратив свідомість. Вже в лікарні після проведення медогляду стало відомо, що у нього перелом черепа та забої.

Порушника затримали працівники Теребовлянського відділу поліції. Чоловік у скоєному зізнався. Йому інкримінують статтю 121 частина 1 ККУ – Умисне тяжке тілесне ушкодження. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу дебоширу.

