З церкви на Тернопільщині вкрали ікони XIX століття

10/01/2019 Розмір тексту:

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Лановецького відділення поліції від старости храму. Він заявив, що в ніч з 8 на 9 січня в приміщення церкви Казанської ікони Божої Матері, що в селі Верещаки, проник невідомий. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Як повідомив начальник Лановецького відділення поліції Василь Бурик, невідомі потрапили до середини, розбивши вікно та пошкодивши металеву решітку. З храму викрали три ікони, датовані 1867 роком.

Церква не була обладнана сигналізацією та камерами відеоспостереження.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка. Правоохоронці працюють над розкриттям злочину.