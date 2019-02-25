На Тернопільщині вовчиця пожерла два десятки собак і людину. ВІДЕО

25/02/2019 Розмір тексту:

На Тернопільщині хвора на сказ вовчиця за дві години покусала 18 собак, а також напала на чоловіка.

Про це йдеться в сюжеті ICTV.

В Теребовлянському районі вовки з’явилися в місцинах, де їх раніше ніколи не було. Зазначається, що вони впритул підходять до будинків та навіть нападають на людей.

“Днями за дві години хвора вовчиця покусала 18 собак з двох сіл і напала на чоловіка”, – йдеться в сюжеті.

Незабаром хижака вдалося застрелити, а постраждалий чоловік перебуває в лікарні з рваними ранами обличчя.

Встановлено, що агресивна вовчиця була хвора на сказ, передає телеканал.

Джерело: tenews.org.ua