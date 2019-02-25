На Тернопільщині вовчиця пожерла два десятки собак і людину. ВІДЕО
25/02/2019 0
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На Тернопільщині хвора на сказ вовчиця за дві години покусала 18 собак, а також напала на чоловіка.
Про це йдеться в сюжеті ICTV.
В Теребовлянському районі вовки з’явилися в місцинах, де їх раніше ніколи не було. Зазначається, що вони впритул підходять до будинків та навіть нападають на людей.
“Днями за дві години хвора вовчиця покусала 18 собак з двох сіл і напала на чоловіка”, – йдеться в сюжеті.
Незабаром хижака вдалося застрелити, а постраждалий чоловік перебуває в лікарні з рваними ранами обличчя.
Встановлено, що агресивна вовчиця була хвора на сказ, передає телеканал.
Джерело: tenews.org.ua
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