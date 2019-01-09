На Тернопільщині молодик вдавився шашликом
09/01/2019 0
Розмір тексту:
Нещастя трапилося напередодні Нового року у селі Митниця Підволочиського району.
31 грудня близько 22:00 внаслідок асфікції помер 29-річний чоловік.
Про це повідомляють в управлінні з питань цивільного захисту Тернопільської ОДА, передає Терноград.
“У селі Митниця Підволочиського району внаслідок асфіксії та обтурації дихальних шляхів стороннім предметом (шашликом) помер громадянин 1989 року народження, місцевий житель”, – йдеться у повідомленні.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...