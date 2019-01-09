На Тернопільщині молодик вдавився шашликом

09/01/2019 0
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Нещастя трапилося напередодні Нового року у селі Митниця Підволочиського району.

31 грудня близько 22:00 внаслідок асфікції помер 29-річний чоловік.

Про це повідомляють в управлінні з питань цивільного захисту Тернопільської ОДА, передає Терноград.

“У селі Митниця Підволочиського району внаслідок асфіксії та обтурації дихальних шляхів стороннім предметом (шашликом) помер громадянин 1989 року народження, місцевий житель”, – йдеться у повідомленні.

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