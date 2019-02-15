На птахофермі на Тернопільщині виникла масштабна пожежа. ФОТО

15/02/2019 Розмір тексту:

Пожежа сталася 14 лютого у Копичинцях Гусятинського району.

Як повідомляють у ДСНС, загорання виникло на горищі пташиної ферми господарства «Масарівські Липки». На той час приміщення ферми не використовувалося. Полум’я охопило перекриття та покриття будівлі.

Пожежа швидко набирала обертів. До ліквідації були залучені три караули, а також оперативна група Гусятинського районного відділу УДСНС.

Завдяки оперативним діям рятувальників горіння на площі 1600 м. кв вдалось локалізувати, а згодом пожежу було повністю ліквідовано. Під час гасіння врятовано будівлю ферми.

Ймовірна причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.