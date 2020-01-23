У Тернополі на автобусному маршруті №12 розпочав курсувати один із двох автобусів МАЗ-226, які нещодавно були придбані приватним перевізником ТОВ АТК «Еталон».

Днями у перший рейс із пасажирами виїхав також новоприбулий комунальний тролейбус «Škoda 15Tr» №185, а після проведеного середнього ремонту на міські маршрути повернувся і тролейбус №160.

Нагадаємо, у Тернопільській громаді триває створення єдиної транспортної компанії, головною метою якої є надання якісних послуг з пасажирських перевезень.