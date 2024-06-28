Щойно відзначив день народження: на Донеччині загинув захисник з Тернопільщини Василь Прохорчук-Іванів

Героїчний літопис історії Тернопільщини поповнюється новими сумними сторінками.

Цього разу жорстока звістка торкнулася Заліщицької громади. 22 червня при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Донецької області загинув Василь Прохорчук-Іванів. Лише за кілька днів до загибелі, 19 червня, захиснику виповнилося 49 років.

Василь Прохорчук народився у Заліщиках, але останніми роками проживав на Львівщині.

Чортківська районна військова адміністрація висловила співчуття рідним і близьким Героя.

“Честь і шана славному Воїну! Обраний Господом, тепер він стоятиме у Нього на чатах, тримаючи вись над рідним краєм”, – ідеться у зверненні РДА.