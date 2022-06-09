Учора рятувальники ліквідували десять пожеж в екосистемах. Як повідомили у ДСНС області, більшість з них сталося через спалювання сухої трави та сміття.

Температура повітря підвищилась і небезпека пожеж в екосистемах та на відкритих територіях зросла в рази, – каже речниця ДСНС області Ірина Крупа. Жителів краю рятувальники просять відмовитися від спалювання сухої рослинності та сміття на присадибних ділянках і відкритих територіях.

«У місті Тернополі на вул. Галицькій виникла пожежа сміття на відкритій території поблизу сміттєвих контейнерів. Пожежу ліквідовано черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини. У Кременці на паспортизованому полігоні твердих побутових відходів виникла пожежа сміття окремими осередками на загальній площі орієнтовно 0,05 га. У Бучачі зайнялася суха трава та сміття на загальній площі орієнтовно 0,2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом пожежно-рятувальної частини. У селі Базаринці Збаразької територіальної громади виникла пожежа сміття на стихійному сміттєзвалищі на площі орієнтовно 0,015 га. У Монастириській громаді Чортківського району горіла суха трава на відкритій території на площі орієнтовно 0,5 га. Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються».

Рятувальники наголошують: випалена земля не дає доброго врожаю, також гинуть тварини. Окрім цього, гасіння таких пожеж обходиться у сотні тисяч гривень державного бюджету.