У селі Бодаки Кременецького району частина вірян виявила бажання покинути Московський патріархат.

«У селі Бодаки відбулися збори релігійної громади УПЦ МП. Метою зборів був перехід релігійної громади з церкви окупанта в ПЦУ. Після довгої дискусії та маніпуляцій з боку московського настоятеля відбулося голосування. Результати голосування показали, що московська агентура веде чітку пропаганду та діяльність, адже з невеликою перевагою жителі, які бажають залишатися в московському патріархаті, «виграли». Та чи виграла громада села? Та й самі прихильники РПЦ у виграші? Питання риторичне», – повідомляють на сторінці «Правий Сектор / Тернопільщина» у фейсбуці.

Як вдалось нам з’ясувати у місцевих мешканців, під час зборів вірянам УПЦ МП та ПЦУ все ж вдалось досягти компромісу: відтепер Богослужіння у місцевому храмі проводитимуть почергово.

Цей випадок став чи не першим, коли в УПЦ МП погодились служити в одному храмі разом з громадою української церкви. Одурманені пропагандою Москви і власних релігійних лідерів про «неканонічність» ПЦУ прихильники УПЦ МП раніше демонстрували принципову непоступливість у питанні спільного користування церквами, що неодноразово ставало причиною конфліктів.

Фото: Ігор Пунда