На середу, 17 липня, у Тернополі заплановано провести другий за останній місяць безкоштовний концерт легендарного співака та поки що безславного політика Святослава Вакарчука.

Акустичний концерт та спілкування з виборцями знову відбудеться на Театральному майдані міста. Перед Вакарчуком буде стояти майже непідйомне завдання – якимось чином підняти рейтинг висуванця “Голосу” – Максима Черкашина. В одному з останніх інтерв’ю шоумен Притула зізнався, що саме він наполягав на висуненні цієї маловідомої у широких колах особи, яка, до речі, також має відношення до шоу-індустрії. Черкашин, окрім того, що кілька років працював радником міського голови, один із промоутерів фестивалю “Файне місто”, який є дуже успішним бізнес-проектом. Очевидно, що причетність до шоу-бізнесу стала чинником висунення Черкашина від “Голосу”.

Однак на відміну від Вакарчука та Притули, їх кандидат у Тернополі не має таких шоуменських здібностей, які б допомогли наростити рейтинг. Не дуже допомагають цьому ні розвішані по всьому місту бігборди, ні інша масована реклама в електронних ЗМІ. Велика кількість реклами тільки викликає додаткові запитання у людей. Мовляв, звідки у скромного молодого хлопця стільки грошей? Місячна плата за оренду для реклами одного борду у Тернополі складає віл 6 тисяч гривень… Для порівняння, інші кандидати від “Голосу” таких ресурсів не мають. Відтак, їм доводиться проводити скромну плакатну кампанію. Зрештою, їх також у середу буде рятувати Вакарчук. Концерти, крім Тернополя, відбудуться у Зборові, Чорткові і Теребовлі. Хоча навряд чи це допоможе хоч одному кандидату від співочої партії вибороти мандат депутата Верховної Ради. “Голос” з великої надії цих виборів поступово скочується у розряд розчарувань.