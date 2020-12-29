До Нового року залишилися лічені дні. Одним із головних атрибутів цього свята є прикрашене живе або штучне хвойне деревце. Для тих, хто ще не встановив ялинку у помешканні, рятувальники нагадують про прості правила безпеки, яких необхідно дотримуватися.
Рятувальники нагадують, що до новорічних ялинок, ялинкових прикрас та інших виробів, які використовуються під час святкування Нового Року і Різдва є певні вимоги пожежної безпеки. Під час святкування часто використовують свічки та бенгальські вогні. Від них можуть загорітися, як живі, так і штучні ялинки. При згоранні штучні ще й виділяють отруйні речовини, швидко плавляться та “розтікаються”. Тому при встановленні новорічної красуні треба дотримуватися наступних правил:
- Місце для ялинки треба вибирати подалі від опалювальних приладів і джерел відкритого вогню – камінів, газових плит, тощо.
- При виборі штучної ялинки безпечніше надати перевагу моделям, які просочені протипожежним засобом. Ця інформація вказується на упаковці.
- Щоб ялинка не впала і нікого не поранила, її потрібно правильно зібрати і надійно встановити, а іграшки рівномірно розподілити на ній.
- На гілки ялинки не можна встановлювати свічки та бенгальські вогні, особливо в поєднанні зі “снігом” з вати та паперовими іграшками.
- Збирати штучну ялинку потрібно згідно з інструкцією. У процесі складання ялинки не рекомендується підпускати до неї дітей.
- У кімнаті, де стоїть ялинка, малята повинні перебувати тільки разом з дорослими.
- Для дитячої безпеки ялинку краще оздобити легкими прикрасами, які не б’ються: бантами, шишками, кульками зі склопластику тощо.
- Слід дотримуватися правил електробезпеки. Для прикраси ялинки не можна використовувати несправні та не сертифіковані електричні вироби.
- Підключати гірлянди до електромережі треба тільки за допомогою штепсельних з’єднань. При виявленні несправності в ілюмінації – нагрівання проводів, миготіння лампочок, іскріння – її треба негайно відключити.
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