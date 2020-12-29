До Нового року залишилися лічені дні. Одним із головних атрибутів цього свята є прикрашене живе або штучне хвойне деревце. Для тих, хто ще не встановив ялинку у помешканні, рятувальники нагадують про прості правила безпеки, яких необхідно дотримуватися.

Рятувальники нагадують, що до новорічних ялинок, ялинкових прикрас та інших виробів, які використовуються під час святкування Нового Року і Різдва є певні вимоги пожежної безпеки. Під час святкування часто використовують свічки та бенгальські вогні. Від них можуть загорітися, як живі, так і штучні ялинки. При згоранні штучні ще й виділяють отруйні речовини, швидко плавляться та “розтікаються”. Тому при встановленні новорічної красуні треба дотримуватися наступних правил: