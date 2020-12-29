До Нового року залишилися лічені дні. Одним із головних атрибутів цього свята є прикрашене живе або штучне хвойне деревце. Для тих, хто ще не встановив ялинку у помешканні, рятувальники нагадують про прості правила безпеки, яких необхідно дотримуватися.

Рятувальники нагадують, що до новорічних ялинок, ялинкових прикрас та інших виробів, які використовуються під час святкування Нового Року і Різдва є певні вимоги пожежної безпеки. Під час святкування часто використовують свічки та бенгальські вогні. Від них можуть загорітися, як живі, так і штучні ялинки. При згоранні штучні ще й виділяють отруйні речовини, швидко плавляться та “розтікаються”. Тому при встановленні новорічної красуні треба дотримуватися наступних правил:

  1. Місце для ялинки треба вибирати подалі від опалювальних приладів і джерел відкритого вогню – камінів, газових плит, тощо.
  2. При виборі штучної ялинки безпечніше надати перевагу моделям, які просочені  протипожежним засобом. Ця інформація вказується на упаковці.
  3. Щоб ялинка не впала і нікого не поранила, її потрібно правильно зібрати і надійно встановити, а іграшки рівномірно розподілити на ній.
  4. На гілки ялинки не можна встановлювати свічки та бенгальські вогні, особливо в поєднанні зі “снігом” з вати та паперовими іграшками.
  5. Збирати штучну ялинку потрібно згідно з інструкцією. У процесі складання ялинки не рекомендується підпускати до неї дітей.
  6. У кімнаті, де стоїть ялинка, малята повинні перебувати тільки разом з дорослими.
  7. Для дитячої безпеки ялинку краще оздобити легкими прикрасами, які не б’ються: бантами, шишками, кульками зі склопластику тощо.
  8. Слід дотримуватися правил електробезпеки. Для прикраси ялинки не можна використовувати несправні та не сертифіковані електричні вироби.
  9. Підключати гірлянди до електромережі треба тільки за допомогою штепсельних з’єднань. При виявленні несправності в ілюмінації – нагрівання проводів, миготіння лампочок, іскріння – її треба негайно відключити.