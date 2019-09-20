Навчання у 18 школі Тернополя відновили, напередодні на подвір'ї закладу виявили 144 боєприпасиНавчання триває, але про снаряди ніхто не забув. У 18 школі на уроках педагоги проводять бесіди, а на перервах учні пригадують вчорашні події. 144 артилерійські снаряди часів Другої Світової війни знайшли на шкільному подвір'ї, під час планового ремонту. Учнів та вчителів одразу ж евакуювали, батьків попередили про вихідний день, а на місце події викликали рятувальників. Зараз вже все добре, небезпечну знахідку знешкодили, але нервували через снаряди усі – шкільний колектив, сім'ї учнів, а новина сколихнула весь Тернопіль, повідомляє Т1 Новини.Директор школи №18 Руслан Заблоцький показує нам місце де, напередодні знайшли снаряди часів Другої світової війни. Артилерійські боєприпаси виявили під час планових ремонтних робіт на подвір'ї школи. Директор дивується, адже загалом на території навчального закладу знайшли аж 144 вибухонебезпечні снаряди. Тут вони пролежали десятки років.Через таку небезпечну знахідку навчання в школі призупинили. Щоправда лише на один день. Діти вдома дистанційно виконували свої завдання. Сьогодні ж, у всіх класах учні не лише вчаться, а й активно обговорюють те, що трапилось напередодні. Навіть другокласники діляться деталями про знайдені снаряди.❗️ Хочете повідомити нам свою новину або розповісти про цікаву подію? Телефонуйте в редакцію Т1 Новини! ☎️ 098-362-57-36 або 40-00-50