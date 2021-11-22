Тридцять сім проектів шкільного громадського бюджету планують реалізувати у навчальних закладах Тернопільської громади наступного року. Цьогоріч такий конкурс у громаді проводили вдруге. Участь у ньому взяли більше шкіл, ніж минулого року: 30 міських і 2 сільські.

Всього учні подали 120 проектів, з них 37 стали переможцями. У більшості шкіл буде реалізовано по одному проекту, у декількох – по два. Кожен заклад отримає на реалізацію учнівських ідей трохи більше, ніж 58 тисяч гривень. Загалом, з бюджету громади у 2022 році на шкільний бюджет буде спрямовано 1 881 204 гривень.

Кожен заклад подавав на конкурс різну кількість проектів: від трьох до дев’яти. Якщо минулого року різні ініціативи мали різну вартість в межах однієї школи, то цього разу багато шкіл подавали декілька проектів, кожен із яких був розрахований на 50-58 тисяч гривень.

Чого ж не вистачає учням у стінах рідної школи? У багатьох школах переможцями стали проекти, які стосуються облаштування відпочинкових, розважально-ігрових та спортивних зон. У школах № 11, 12 та 24 будуть облаштовувати кінозал, декілька шкіл, в тому числі одна сільська, закупить музичну звукопідсилювальну апаратуру. У школах №4 та 26 оновлять спортивні роздягальні, у школі № 28 – зроблять ремонт медичного кабінету, а №29 – придбають нові меблі для їдальні. У третій школі придбають обладнання для кабінетів трудового навчання для дівчаток: швейні машини, інструменти для в’язання, праски, прасувальну дошку, посуд, мікрохвильову піч, електроплиту, мультиварку-скороварку, електропіч, чайники тощо. Учні сьомої школи найбільше голосів віддали за проект, який передбачає закупівлю сучасного обладнання для кабінету фізики, а десятої – закупівлю швейної машинки з цифровим програмним керуванням. У п’ятій школі замінять шкільний дзвінок, а в одинадцятій – вхідні двері. У шостій школі переможцем став проект зі створення муралу на фронтальній стіни навчального закладу. Це буде кольоровий портрет, розміром три на чотири метри, Назарія Яремчука. Детальніше ознайомитися із цими та іншими шкільними проектами можна тут.