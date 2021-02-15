Дев’ять проектів можуть бути реалізовані у Тернопільській області за кошти Державного фонду регіонального розвитку цього року.

Їх перелік затвердили на засіданні комісії з оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку у Тернопільській облдержадміністрації 11 лютого. А перед тим подані на конкурс пропозиції оцінили та відібрали у Міністерстві розвитку громад та територій України. Усього з нашої області було подано 29 проектів.

Чотири проекти будуть реалізовані у сфері водовідведення і водопостачання: будівництво дощового колектора по вулиці Галицькій у Тернополі, реконструкція каналізаційної мережі міста Монастириська, реконструкція очисних споруд у Заліщиках та будівництво очисних споруд каналізації господарсько-побутових стоків у Борщові.

Два проекти стосуються спортивної інфраструктури: будівництво сільського стадіону у селі Трибухівці Бучацького району та будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту у Чортківській школі №7.

Ще три проекти віднесені до сфер: дошкільна освіта, вища та професійно-технічна освіта, енергоефективність державних та комунальних медичних та навчальних закладів. Відповідно до них передбачена реконструкція ясла-садочку «Ромашка» у Теребовлі. Там зроблять шатровий дах, замінять вікна і двері та утеплять фасади. Капітально відремонтувати планують навчальний корпус №2 Хоростківського професійного сільськогосподарського ліцею. У ясла-садочку «Дзвіночок», що в Гусятині за кошти фонду регіонального розвитку утеплять фасад.

Кошти із фонду регіонального розвитку надають на умовах співфінансування: з місцевих бюджетів повинні виділити 10% від загальної вартості проекту. Детальніше з проектами, які фінансуватимуться з ДФРР у 2021 році можна ознайомитися тут.

Фото зі сторінки ТОДА у фейсбуці