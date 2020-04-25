У Тернопільському відділі поліції – кадрові зміни. Із 24 квітня його керівником став підполковник поліції Осадця Сергій Михайлович. Перед цим він, з другого вересня 2019 року, очолював Теребовлянський відділ поліції ГУНП в Тернопільській області.

Сергій Осадця народився 19 червня 1986 року. За фахом юрист, закінчив Київський національний університет внутрішніх справ та Львівський національний університет імені Івана Франка. В правоохоронних органах з 2005 року. Працював у слідчих підрозділах Нацполіції області, очолював слідче відділення Тернопільського районного відділення поліції.

Полковника поліції Гаврилюка Сергія Васильовича, який з листопада 2016 року був начальником поліції у Тернополі, зараз призначили керівником Підволочиського відділу поліції.

Загалом, як повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, нових керівників призначено у п’яти відділах та відділеннях поліції області. Так, окрім вищезазначених змін, Теребовлянський відділ поліції ГУНП в Тернопільській області очолив підполковник поліції Купчак Андрій Васильович, Бучацьке відділення поліції – підполковник поліції Гудак Олег Васильович, а керівником поліції Гусятина став підполковник поліції Побуринний Ярослав Богданович.

Ольга Трач