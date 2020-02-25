78 мільйонів гривень передбачили у бюджеті Тернопільської громади на ремонти житлового фонду, тротуарів та міжквартальних проїздів. Відповідні титульні списки затвердили на нещодавньому засіданні виконкому.

На ремонти тротуарів заклали 10 мільйонів гривень, міжквартальних проїздів – 18, житлового фонду – 50 мільйонів. Титульні списки, які стосуються ремонтів житлового фонду та міжквартальних проїздів складені з розрахунку на два роки – 2020-21, ремонти тротуарів – на 2020-ий рік.

Щодо експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду, то найбільше коштів передбачено на ремонт прибудинкових територій – понад 33 мільйони гривень. Заплановано, що за ці кошти буде відремонтовано 55 дворів. Насамперед, ремонтуватимуть ті двори, роботи на яких були заплановані у попередніх роках, але у зв’язку із відсутністю коштів, не були виконані, а також двори, щодо ремонту яких були підтримані відповідні петиції. Роботи на об’єктах розпочнуться з настанням сприятливих погодних умов та після завершення тендерних процедур.

Передбачені також ремонти покрівель, реставрація дахів, ремонт і заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання, ремонт міжпанельних швів, фасадів та виступаючих конструкцій будинків, ремонт ліфтів, влаштування дитячих та спортивних майданчиків.

Цього року буде відремонтовано дев’ять тротуарів. Відповідно до списку, влаштування пішохідних доріжок та заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення буде проведено за адресами: від житлового будинку на Морозенка, 7 до ЗОШ №28, №29 та спортивної школи №2; на Лесі Українки в районі житлових будинків №14 та №16- 18; від ТНВК №32 до житлового будинку на Бригадній, 14а; на Купчинського в районі житлових будинків №7 та №9; на Київській в районі житлових будинків №1, 7; від Тарнавського до Чалдаєва в районі житлового будинку №1; від житлового будинку на Київській, 3 до заїзду на територію КПТМ ТОР «Тернопільтеплокомуненерго» (вул. Київська, 3а); на Руській – ділянка зі сторони Надставної церкви.

За 18 мільйонів гривень планують капітально відремонтувати понад 30 міжквартальних проїздів. Йдеться про проїзди на вулицях Манастирського, Лесі Українки, Симоненка, 15 Квітня, Корольова, Протасевича, Петлюри, Коновальця, Лучаківського, Просвіти, Карпенка, Стадникової, Живова, Збаразькій, Чернівецькій, Будного та інших. Міський голова зазначив, що за умови перевиконання бюджету громади та надходження додаткових коштів, цей список буде доповнений й іншими об’єктами.

Ольга Трач