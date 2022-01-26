Що, передусім, цінуєш в тих, з ким працюєш або ж просто перебуваєш у якихось стосунках чи відносинах? Думається, послідовність і передбачуваність в діях. За винятком окремих випадків, які більше підходять для кінокомедій чи анекдотів, непрогнозована у своїх вчинках людина може завдати чимало незручностей, клопотів а то й повноцінних проблем.

Тим більше така якість повинна бути притаманна політику високого рангу. Особа, яка перебуває, на висоті, взагалі не повинна дозволяти собі різких рухів – це однаковою мірою стосується і монтажників-висотників, і топ-політиків. Однак скидається на те, що Президент Володимир Зеленський вирішив вразити українців здатністю протягом обмеженого відтинку часу висловити цілком протилежні за своїм змістом думки. Менше за все хотілося б долучатися до багатоголосого хору критиків гаранта – нині цим не займається хіба що абсолютно апатичний і відсторонений від усього лінивець. Більше того, якби нині довелося б вибирати між колишнім лідером “кварталу” (з усіма його помилками дрібними і великими) та його нинішнім “шоколадним” опонентом і нещадним критиком, однозначно віддав би голос за першого: недосвідченість і некомпетентність, при всій їхній небажаності, як на мене, таки краще (за відсутності при цьому злого і, тим більше, злочинного умислу), ніж одягнуті у шати пишномовності фальш і лицемірство.

І все ж, і все ж… з пісні, як мовиться, слів не викинеш – вкрай суперечливі останні висловлювання Президента здатні суттєво дезорієнтувати громадськість. Як сумістити його заклик до українців не панікувати і не піддаватися на дезінформацію, не кидатися скуповувати в магазинах гречку, а жити з надією на прийдешнє літо-літечко, а за ним – осінь і очікування виступів футбольної збірної на Кубку світу, а там – зиму з її святами – як усе це сумістити з тональністю інтерв’ю американському виданню The Washington Post, в якому він сказав дослівно таке: “Якщо Росія вирішить посилити ескалацію, звичайно, вони збираються це зробити на тих територіях, де історично проживають люди, які мали родинні зв’язки з Росією. Харків, який під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібний привід: скажуть, що захищають російськомовне населення”.

Найперший, більш сприятливий для Президента висновок: у нього є два заготовлені наративи. Перший (барбітуратно-заспокійливо-снодійний) – призначений для вух співвітчизників всередині країни; другий (кофеїново-трилерно-збуджувальний) – для союзників за кордонами неньки, щоб не дрімали у солодкій нірвані й були готові надати допомогу.

Висновок другий, менш втішний: гарант просто забув, про що говорив раніше (прецеденти у світовій історії є). А кляті радники і помічники (рівень їхньої компетентності стабільно викликає нарікання, не кажучи вже про те, що рикошетом вдаряє по іміджу Президента) не підказали…

Висновок третій, може, й передчасний, в дусі журливої народної пісні: ми знову помилилися у виборі…

А чи є він у нас взагалі?