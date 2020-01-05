Який людський орган є найголовнішим?

«Серце», – скаже хтось і матиме рацію. «Мозок», – стверджуватиме інший і теж не помилиться. «Печінка», – запевнятиме третій, тримаючись за неї після нинішніх новорічних зловживань – і з цим теж можна погодитися. «Простата», – доводитиме четвертий і наведе свої переконливі аргументи, в тому числі й телевізійну рекламу якогось чудодійного препарату (спершу сумні, а потім – дико радісні жіночі очі).

У цьому переліку незаслужено забутим виявився язик, отож кваплюся усунути цю несправедливість. Передусім тому, що орган цей – багатофункціональний. За допомогою нього, зокрема, відчувається смак їжі. Це, так би мовити, фізіологічна функція. Та не менш важливою є його соціально-комунікативна роль. За допомогою язика повідомляють, дискутують, виголошують, заперечують, клянуться і…брешуть. Висолоплений довжелезний а то й роздвоєний язик віддавна є улюбленим образним прийомом карикатуристів. Ще кажуть, що він, себто язик, до Києва доведе. Для численної армії демагогів, «професійних патріотів», політичних кар’єристів це, без сумніву, найважливіший орган. Адже без нього вони – здебільшого повні нікчеми, а з його допомогою примудряються тривалий час дурити весь народ. Примудряються, хоча ще Франклін Рузвельт заперечував можливість цього. Робиться це, звісно ж, з благородною метою – принести всім сите й щасливе життя. Так, принаймні, стверджується офіційно, на мітингах та передвиборчих зустрічах. А справжні та набагато менш урочисті мотиви – честолюбство, непомірні амбіції, жадоба влади і, звичайно ж, грошей – залишаються за кадром, себто не на язику. Ось для досягнення цієї сокровенної цілі задіяна ще одна, менш почесна й естетична, але не менш важлива функція язика. Маю на увазі здатність вилизувати ним комусь вищому за рангом те місце, де… ну, словом, де спина переходить в іншу частину тіла. Робиться це зовсім не з мазохістських чи якихось інших патологічних, а з цілком практичних міркувань: краще лизатимеш – відповідно отримаєш і кращий шматок або „тепліше” місце. Ця метода відпрацьована десятиліттями і діє нас, як правило, безвідмовно – чи то в стольному Києві, чи в нашій провінції. Дивна зараз у нас в суспільстві спостерігається ситуація. З одного боку – безлад і славнозвісне скручування дулі в кишені, а з іншого – незнищенне прагнення догоджати тим, хто стоїть вище. Це закладено в генетичний код, і для корекції, напевно, потрібна генна хірургія.

Ігор Дуда