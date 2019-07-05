Паломники з різних областей, міст і містечок вирушать незабаром на Загальнонаціональну прощу до Зарваниці, яка пройде 13-14 липня.

Частина прочан, з віддалених областей, добиратиметься до Тернополя транспортом, а далі будуть йти пішки.

З Тернополя колона віруючих вирушить в дорогу 12 липня. Цього ж дня о сьомій ранку в Архикатедральному соборі УГКЦ Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці відбудеться Свята літургія. Після неї перед собором та біля пам’ятника Данилу Галицькому триватиме реєстрація учасників прощі та їхнього багажу. Вихід колони о 8.30. Триватиме похід два дні. Першого дня будуть йти до Струсова із зупинками у Мишковичах і Микулинцях, де буде організовано відпочинок і перекус. Ночуватимуть у Струсові. Другого дня шлях пролягатиме до Зарваниці із зупинками у Тютькові і Золотниках. Колона буде поділена на окремі групи, кожну з яких супроводжуватиме священник.

– Священники виконують особливу місію, на прощі людям дають цінний дарунок, – каже отець Орест Павліський, голова Комісії у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ. – Ті, хто йдуть на прощу мають обов’язково посповідатися і причаститися – це умови повного відпусту. Ті, хто йде пішки, зможуть це зробити по дорозі, і не потрібно буде потім стояти в черзі в Зарваниці, щоб посповідатися.

Щоб комфортно себе почувати в дорозі прочани повинні мати із собою намет, спальник, спальний килимок, зручне взуття, дощовик, головний убір, змінний одяг та взуття, особистий посуд. Обов’язково треба взяти свої ліки, сонцезахисний засіб та засіб від укусів комах. Змінний одяг, взуття, намет і спальник та інші необхідні важкі речі треба скласти у великий рюкзак. Його перевозитимуть транспортом до Струсова, а потім до Зарваниці. Дрібні, легкі речі, молитовник і вервичку треба взяти у невеличкий рюкзак із собою.

Вирушаючи на прощу треба думати не про подолання певної відстані, а про духовну ціль пішої ходи.

– Паломники, які йдуть на прощу повинні звернути увагу на те, що піша проща попри те, що це подолання якоїсь дистанції, маршруту, це не туристична мандрівка, – зауважує отець Олег Харишин, керівник прес-служби Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ. – Тому очевидно, що паломники повинні подбати про те, щоб бути пристойно вдягнутими. Розумію, що може бути спека, але це є молитовна проща, люди в дорозі моляться, жертвують, постять, приступають до сповіді. Хочемо, щоб людина ставила перед собою не мету випробувати себе, подолавши 54 кілометри, а зосередитися на тому, щоб випросити ласки в Пресвятої Богородиці, яка потрібна для духовного життя. Той, хто йде на прощу обов’язково має ставити перед собою духовну ціль.

Організатори також зазначають, що для вірян греко-католицької церкви, які через стан здоров’я не можуть взяти участь у ході, але хочуть побувати на прощі у Зарваниці, будуть організовані автобусні перевезення від храмів Тернополя та області. Для цього їм необхідно звернутися до місцевої церкви та записатися на поїздку.

Ольга Трач

Програма прощі у Зарваниці

Субота, 13 липня

16.00 – Зустріч молоді з Блаженнішим Патріархом Святославом (каплиця біля парафіяльної церкви).

18.30 – Вечірня (каплиця біля парафіяльної церкви).

19.30 – Архиєрейська Божественна Літургія (каплиця біля парафіяльної церкви).

22.00 – Похід зі свічками до чудотворного місця.

22.30 – Молебень до Пресвятої Богородиці

(площа біля собору).

00.00 – Панахида за загиблими воїнами в АТО.

00.30 – Освячення води. Хресна дорога.

00.30 – Духовно-мистецька програма (співоче поле).

00.30 – Нічні чування (собор, підземна церква, парафіяльна церква, надбрамна церква та церква Пресвятої Євхаристії).

Неділя, 14 липня

07.00 – Утреня (собор).

08.30 – Похід владик і священиків від собору до подіуму на чудотворному місці. Привітання владик.

09.00 – Архиєрейська Божественна Літургія, освячення води та релігійної атрибутики.

11.30 – Божественна Літургія (каплиця біля парафіяльної церкви).

12.00 – Божественна Літургія (собор). 14.00 – Божественна Літургія (собор).