Вже не раз доводилося чути від спортивних коментаторів, що наші футболісти “запалюють на полі” а їхні вболівальники – у фан-зонах.

На хлопський розум, так би мовити, що можна запалювати на полі? Ну, стерню, можна підпалити (як на нинішні часи – кримінал), ну, копицю сіна з дурного розуму (ще тяжча стаття КК “світитиме”). Але що отак просто взяти і запалювати? Тут щось не те…

Оте “не те” криється у нашій давній звичці “мавпувати”, бездумно переносити лексичні одиниці з російської мови в нашу солов’їну й калинову. Ось тому й доводиться іноді чути від наших ескулапів, що той чи інший орган “харчується” від якоїсь судини (з російського “питается”) замість “живиться”. Не кажучи вже про те, що наші місцеві патріотичні світочі щось там, за їхніми словами, “получають”.

А щодо отого “запалювання”… Є у росіян таке тусовочне – “зажигать” (в розумінні – викликати сплеск енергії, почуттів, натхнення). Люблять вони йог вживати за першої-ліпшої нагоди. От і вирішили наші хлопці та дівчата не надто напружувати мізки і просто перекласти оте “зажигать” на перший варіант, що попадається під руку – “запалювати”. Не надто переймаючись тим, що в українській мові оте “запалювати” вживається не самостійно, а як частина фразеологічного вислову (запалити душу, серце). Може, варто б мовному омбудсмену Тарасу Кременю, трішки відволіктися від пильної роботи – стеженням за тим, якою мовою дають інтерв’ю наші олімпійці – й приділити трохи уваги справам коментаторським?

А то вони нерідко так “запалюють” в ефірі, що це, як би сказати, трохи пече вуха…