Що таке вейджер у казино?

Онлайн казино залучають клієнтів бонусами, пропонуючи додаткові гроші на депозит чи фріспіни. Про бонусні пропозиції кращих казино можна дізнатися на https://svitua.com.ua/. Отримання бонусів є привабливою пропозицією, але мало хто звертає увагу на додаткові умови, а саме на вимоги щодо відіграшу, або вейджер. Щоб не потрапити до пастки, варто уважно розібратися, що це таке.

Навіщо використовується вейджер?

Вейджер являє собою мінімальну кількість ставок, які зобов’язаний зробити гравець, щоб перевести в готівку виграш. Це значення вказується як коефіцієнта: 30х, 60х чи х30, х60. Цей показник, помножений на розмір бонусу, дозволяє дізнатися суму, яку гравець зобов’язаний використовувати для ставок перш, ніж перевести в готівку виграш.

Чим нижчий коефіцієнт відіграшу, тим краще для користувача. Але це далеко не все, на що слід звертати увагу. Іноді умови поширюються як на бонусні кошти, а й у основний депозит. Якщо бонус становить 100%, це фактично збільшує загальну суму ставок в два рази.

Що таке вейджер з бонусу?

Чим більш привабливою виглядає бонусна пропозиція, тим більш серйозними виявляються вейджерові умови.

Вимоги залежать від типу бонусу:

1. Бездепозитний – не потрібно внесення грошей на ігровий рахунок, видається за реєстрацію, але умови найбільш жорсткі. Найчастіше значення вейджера перевищує х50 і можуть використовуватися інші обмеження.

2. Стартовий за внесення першого депозиту – отриманий гравцем бонус потрібно прокрутити на ставках 30-40 разів. Зі стартовими бонусами від кращих казино можна познайомитися на https://svitua.com.ua/casino/favbet/.

3. Бонуси за другий та наступний депозити – пропонуються у розмірі від 25 до 100% від внесеної на рахунок суми. Умови відіграшу можуть бути м’якшими, ніж за перший депозит.

4. Релоуд-акції доступні лише постійним клієнтам. Вони нараховуються гравцям щотижня або щомісяця на суму депозитів або зіграних ставок. Найчастіше вимога на відіграш не перевищує значення х20.

5. Фріспіни як преміальна пропозиція також наділені вейджером. Виграні у таких обертаннях гроші необхідно відігравати, причому коефіцієнт може досягати х50.

Додатково гравцям можуть пропонуватися VIP-бонуси з індивідуальними умовами відіграшу або без них і кешбек. Останній надається у вигляді відсотків у сумі програних ставок. Найчастіше при відіграші вейджер використовується невеликий.

Вейджер та виведення призових коштів

У правилах казино детально розписано вимоги, які необхідно виконувати для успішного виведення виграних грошей. Їхнє знання дозволить уникнути непередбачених ситуацій.

Основні вимоги полягають у наступному:

• Виведення виграшів дозволено лише після виконання вимог щодо вейджера.

• Бонусні гроші завжди списуються останніми.

• Обмеження за ставками та слотами є обов’язковими, їх потрібно пам’ятати, вибираючи ігровий автомат та розмір ставок.

Більшість фахівців радять вибирати середній розмір ставок. Краще обирати бонуси з вейджером, який встановлений лише на видані кошти, а не на всю суму з депозитом.Перевагу варто віддавати спеціальним пропозиціям із тривалим терміном дії.