На інвестиційний форум, який цими днями відбувається у Збаражі, несподівано завітав перший віце-прем’єр Степан Кубів.

Посадовець уряду, що відходить в минуле, був дуже компліментарним по відношенню до Тернопільщини. Злі язики запідозрили причину цього явища. Колишній голова НБУ приглядається до одного з округів у нашій області, щоб балотуватися у Верховну раду.

У списку БПП не так багато прохідних місць. Натомість у патріотичній Тернопільщині є непогані шанси для кандидата від партії Порошенка.

До речі, Степан Кубів має формальну причину – народився в одному з сіл Зборівського рацону. Щоправда, попри це зливи державних інвестицій у каденцію Кубіва його рідне село не отримало. Та хто про це думає…