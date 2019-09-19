Над Тернопільщиною із літаків протягом трьох днів викидатимуть брикети з ліками від сказуТри дні небом Тернопільщини будуть літати літаки. Так в області проведуть вакцинування диких тварин від сказу. З літаків оснащених навігаторами скидатимуть вакцину, повідомляє Т1 Новини.Непоодинокі випадки, коли від диких тварин сказом заражаються люди. 4 місяці тому ми розповідали історії цілої сім'ї, яка лікувалась через те, що їх собаку сказом заразила лисиця. Це сталося рік тому у селі Довжанка поблизу Тернополя. Тоді пані Людмила нам розповіла, що через 14 днів після укусу лисиці собака теж захворів на сказ. А далі домашній улюбленець заразив кількох людей. "Ми її ізолювали на 10 днів, як сказав ветеринар. Після того ми її витягнули, але так як ми були контактні, я донька, чоловік, давали їсти, були подряпані, то проходили лікування", – каже жителька с. Довжанка Людмила Кардинал.❗️ Хочете повідомити нам про свою проблему? Телефонуйте в редакцію Т1 Новини! ☎️ 098-362-57-36 або 40-00-50