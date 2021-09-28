Відомий український кінорежисер, сценарист та письменник Олег Сенцов зустрівся із тернопільськими читачами. Він завітав у наше місто в рамках літературного туру.

Загалом Олег запланував відвідати 8 регіонів України, повідомляють Т1 Новини.

Під час зустрічей з українцями спілкується не тільки про книжки, а й кіно та політичні процеси.

У рамках тернопільського візиту присутні обговорювали з Олегом Сенцовим видання “Другу також варто придбати”, “МаркетЕр”, “Жизня” та “Хроніка одного голодування”. Під час розмови про останню книжку автор поділився своїми спогадами про 145-ти денне голодування. У такий спосіб він вимагав звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях.

Зустріч із читачами відбулась у відкритому форматі. Кожен мав змогу розпитати про те, що давно цікавить, а також придбати книги письменника.