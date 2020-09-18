Сьогодні, 18 вересня на Тернопільщині з робочим візитом перебуватиме глава держави Володимир Зеленський.

Відомо, що президент відвідає Збараж, де в місцевому замку відбудеться нарада з чиновниками.

Також сьогодні зранку з’явилася інформація, що Володимир Зеленський, найімовірніше, відкриє “Водну арену”, пишуть Тернополяни.

Нагадаємо “Водна арена” – це масштабний проект, який вдалося реалізувати на набережній ставу. Це центр веслування та водних виднів спорту. На водній арені «Тернопіль» створено оптимальні умови для того, щоб спортсмени тренувалися і показували хороші результати.