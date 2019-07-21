Один зі своїх останніх (крайніх?) матеріалів стосовно передвиборної агітації назвав “Останній огляд перед баталією”. Як виявилося, трохи передчасно.

Вже сьогодні, в неділю, не відмовив собі в задоволенні знову пробігти тінистою доріжкою центральною вулицею – від дамби до Надставної церкви. “День тиші” таки дався взнаки – більшість сіті-лайтів уздовж дороги тішили око сірувато-білою порожнечею і, схоже, перебувають в готовності вмістити в себе чергову порцію реклами незрівнянних товарів та послуг.

Більшість, однак не всі. Одразу за дамбою в напрямку центру впадає у вічі заспокійливе зелене тло, на якому – вже знайома пропозиція зробити всіх отих клятих “їх”ще раз. Цього разу – 21 липня. Мабуть, сила, що стоїть за цим закликом, вже почуває себе достатньо впевнено – принаймні щоб не зважати на усілякі догматичні законодавчі обмеження агітації. Такий самий сіті-лайт зустрічає й тих, хто їде, йде чи біжить ( як я) з центру в напрямку Загребелля. Напевно, вимоги “дня тиші” на заклики такого змісту не поширюються. Як і на помітні написи “21 липня. День надійного вибору”. Залишається лише віддати належне вмінню членів команди одного з кандидатів прослизнути поміж краплинами дощу в стилі Леоніда Макаровича: і правило “тиші” ніби прямо не порушити, і в той же час розбурхати в сонній чи лінивій пам’яті обивателя згадку про те, що слово “надійний” ще зовсім недавно візуально асоціювалося з цілком конкретною особою. Ну, і, звичайно ж, оцінити оту саму надійність.

Вочевидь, не підпадають під ознаки агітації й білборди із застережливим “STOP РЕВАНШ”. Їх і зараз можна побачити там, де ще вчора закликали до єдності, до дії чи до спільного походу в Європу впізнавані обличчя. Мимоволі виникає запитання: шановні, а чому взагалі після стількох загиблих – на Майдані чи на Донбасі – постало питання реваншу? І чи не посприяли ви самій його можливості своєю недолугою, егоїстичною, псевдодержавницькою політикою? Гарна ж яка була назва – Революція Гідності… І яка велика була віра людей в майбутні незворотні зміни… А тепер ось – “STOP РЕВАНШ”… А чи не пізно, Івасю (Петрику, Олежку, Толику, Андрійку, Русланчику, Славчику…), до школи ходити?

Ігор Дуда