У тернопільському ставі можна купатися. За результатами досліджень спеціалістів Держпродспоживслужби, якість води відповідає нормі.

Як повідомила прес-секретар головного управління Держпродспоживслужби в області Наталія Гресько, було досліджено зразки води зі ставу в районі «Циганки», відкритого басейну клубу оздоровчого зимового плавання «Нептун» і «Дальнього пляжу». За результатами досліджень усі взірці води відповідають нормативним вимогам. Патогенних мікроорганізмів та яєць гельмінтів у воді ставу не виявлено.

Втім, спеціалісти головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області рекомендують дотримуватись правил особистої безпеки при купанні у відкритих водоймах, озерах річках чи ставках, а саме: не допускати потрапляння води на слизові оболонки рота, очей та носа, уникати травм, після купання приймати душ, не заходити в воду при наявності порізів та подряпин.

Нагадаємо, купальний сезон стартував у Тернополя цими вихідними. На пляжі «Циганка» запрацював рятувальний спост. Щодня там чергуватиме двоє рятувальників.

Софія Романська