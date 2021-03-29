Нехай заклопотаність на роботі не змусить Вас бути голодними! Подбайте про своє здоров’я і чудовий настрій, адже можна заказати їжу у м. Тернопіль з доставленням прямо до офісу! Залиште у минулому бокси з їжею та шкідливу сухом’ятку, харчуватися потрібно повноцінно і смачно кожного дня!

Ознайомитись з меню комплексних обідів!

Комплексні обіди у м. Тернопіль: чим пригощає Сім’я ресторанів Файного Міста?

Що може бути кращим, аніж рідна українська кухня? Обідати такими стравами суцільне задоволення, а надто, якщо це комплексні обіди у м. Тернопіль від Файного! Вам добре знайома ця мережа ресторанів, адже всі тернополяни її просто обожнюють за смачні страви і демократичні ціни!

Відтепер Ви можете насолоджуватися повноцінним обідом від ресторану сучасної української кухні НА НЕБІ. Його комплексні обіди підкорили серце і шлунок не одного тернополянина, час скуштувати і Вам! До речі, у Файному Місті меню і доставка комплексів розраховані ще й на ресторан паназійської кухні ЯНГ. Це чудова можливість урізноманітнити свій раціон і влаштувати ресторанний обід прямо в офісі. Чим потішить меню комплексних обідів?

YOUNG:

На перше — рамен, місо-суп або Том Ям. Основа — курочка у кисло-солодкому соусі, тайський рис з тріскою чи удон з телятиною. Салат — з куркою теріякі, телятиною або тунцем.

NA NEBI

Дійсно популярні обіди у м. Тернопіль, що вже добре знайомі більшості містян:

На перше — борщик, бограч, бульйон з локшиною, крем-суп з броколі чи пісний з цвітної капусти. Основа — банош і куряча філешка, індичка та морквяне пюре з грибним соусом, класична пюрешка та біфштекс, філе сайди на грилі зі соусом бер блан. У місті Тернопіль доставка їжі для тих, хто поститься, також доступна від На Небі. Пісна пропозиція — цвітна капуста з кукурудзяним пюре або ж смажена картопелька з білими грибами. Салат — грецький (+ пісна версія), цезар, зі сайдою-гриль, печеним буряком і фетою, пісний з буряком і апельсиновим філе.

Доставка обідів по м. Тернопіль від Файного заощадить Ваш час і допоможе добре харчуватися кожного дня! До речі, відтепер у ЯНҐ також можна самостійно комбінувати страви комплексів між собою, і вартість від цього не змінюється! Ви можете з двох закладів Файне Місто з меню на доставку обрати салат + суп, друге + супчик або ж основу + салат на власний розсуд. Але радимо скуштувати усі три блюда, бо це дуже смачно, і неодмінно захочеться ще!

Яка доставка комплексних обідів у м. Тернопіль найкраща? У Файному завжди смакує!

Варто довірити свою обідню перерву Файному, бо його ланчі дійсно смачні і ситні, багато страв на вибір. Можете чергувати азійську та українську кухні! А ще доставка комплексних обідів по м. Тернопіль від Файного завжди своєчасна, а головне — доступна кожному тернополянину! Доставка їжі у м. Тернопіль від Faine Misto можлива при купівлі на суму від 200 грн. Запрошуйте колег до трапези, так вигідніше і смачніше!