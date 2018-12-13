Що побачать тернополяни у нових квитанціях за газ. ВІДЕО

13/12/2018 Розмір тексту:

Громадяни, які отримують житлові субсидії, зобов’язані щомісяця сплачувати обов’язкову частку платежу. Яка це сума – тернополяни тепер бачитимуть у своїх квитанціях за газ.

Разом з тим, якщо сім’я використала послугу на вартість меншу, ніж обов’язковий платіж, то розраховується лише за фактично спожите.

Детальніше – в сюжеті ІНТБ.