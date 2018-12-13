Що побачать тернополяни у нових квитанціях за газ. ВІДЕО
13/12/2018 0
Розмір тексту:
Громадяни, які отримують житлові субсидії, зобов’язані щомісяця сплачувати обов’язкову частку платежу. Яка це сума – тернополяни тепер бачитимуть у своїх квитанціях за газ.
Разом з тим, якщо сім’я використала послугу на вартість меншу, ніж обов’язковий платіж, то розраховується лише за фактично спожите.
Детальніше – в сюжеті ІНТБ.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...