Що побачать тернополяни у нових квитанціях за газ. ВІДЕО

13/12/2018 0
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Громадяни, які отримують житлові субсидії, зобов’язані щомісяця сплачувати обов’язкову частку платежу. Яка це сума – тернополяни тепер бачитимуть у своїх квитанціях за газ.

Разом з тим, якщо сім’я використала послугу на вартість меншу, ніж обов’язковий платіж, то розраховується лише за фактично спожите.

Детальніше – в сюжеті ІНТБ.

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